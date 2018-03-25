قتلى في حريق مركز تجاري بسيبيريا

لقي 37 شخصا مصرعهم في حريق اندلع الأحد بمركز تجاري في مدينة “كيميروفو” الصناعية في سيبيريا الغربية في شرق روسيا،

كما أفادت وكالة الأنباء الروسية إيتار تاس نقلا عن مصدر أمني.

ونقلت الوكالة عن هيئة التحقيق الروسية أنه “حتى الساعة يمكننا تأكيد مصرع 37 شخصا في حريق المركز التجاري في كيميروفو”.

وكانت هيئة التحقيق أعلنت في حصيلة أولية للضحايا مصرع خمسة أشخاص بينهم طفل، وإصابة نحو ثلاثين آخرين.

وأعلن الفرع المحلي لوزارة الحالات الطارئة الروسية، أن الحريق اندلع في الطابق الثالث والأخير من المركز التجاري الواقع في وسط كيميروفو.

ويضم المركز الذي شهد كثافة رواد الأحد عددا من صالات السينما والمطاعم وصالة للعب البولينغ.