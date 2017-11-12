قتلى وجرحى في زلزال قوي ضرب العراق

أوقع زلزال قوي شدته 7.3 درجة ضرب،مساء الأحد، الحدود الإيرانية العراقية قتلى وجرحى متسببا في دمار في عدة مناطق بالبلدين،

في حين تحدثت معلومات عن وصول تردداته إلى مدن عربية عدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنّ الزلزال وقع على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرقي مدينة السليمانية،

وأفاد وسائل إعلامية في إقليم كردستان بمقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 50 شخصا بجروح مختلفة في بلدة دربندخان شرقي السليمانية.

فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا للدمار الذي تسبب به الزلزال في بعض المناطق الحدودية.

وتحدثت مصادر إعلامية محلية عن مقتل عدد من أهالي مدينة كركوك، وإصابة عدد آخرين نتيجة الزلزال، دون صدور تأكيدات رسمية.

وأكد مصادر إعلامية عن سقوط 7 قتلى على الأقل و30 جريحا على الأقل في محافظة “قصر شيرين” الإيرانية نتيجة الزلزال،

وقال رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية: “تضرر بعض القرى الحدودية وهناك جرحى تحت الأنقاض”.

أفادت وكالة “إيسنا” للأنباء الايرانية، أنّ السكان في مناطق عدة بينها “أراك” و”زنجان” و”الأحواز” و”تبريز” وبلدات أخرى شعروا بالهزة.