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قتيلان وجريح في حادث مرور بمعسكر

أخبار الجزائر
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قتيلان وجريح في حادث مرور بمعسكر صورة مركبة
بقلم خ.صديق

لقي شخصان حتفهما وأصيب أخر بجروح اليوم الإثنين،في حادث مرور قرب بلدية “زهانة”بمعسكر، حسبما علم لدى المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية للولاية.

وأوضح الملازم الأول طاهر مهني أن الحادث الذي وقع على الطريق السيار شرق-غرب نجم عن اصطدام سيارة نفعية بشاحنة مقطورة،

مما أدى الى هلاك سائق السيارة ومرافقه البالغين من العمر 24 و25 سنة في مكان الحادث، كما أصيب سائق الشاحنة بجروح،

حيث قدمت له الاسعافات الأولية في عين المكان، قبل نقله إلى مستشفى مدينة سيق، والذي حولت اليه أيضا جثتي الضحيتين.

وقد فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.

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