قتيل وجريحين في حادث مرور بأدرار

لقي شخص حتفه وأصيب شخصين آخرين بجروح في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني 51 شمالي أدرار.

وتعود أسباب الحادث الذي شهده أمس الأحد ذات المحور في شطره الرابط بين مدينتي تيميمون شمال أدرار و المنيعة بغرداية بمنطقة أمقيدن إلى فقدان سائق سيارة نفعية السيطرة عليها.

بعد أن كانت قادمة من المنيعة باتجاه تيميمون، مما أدى إلى انحرافها وانقلابها مرات عديدة، مما تسبب في مقتل شخص في عين المكان وإصابة إثنين آخرين بجروح ي وفق ذات المصدر .

وتم إجلاء جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيميمون الذي نقل إليه أيضا الجرحى.