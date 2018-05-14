قتيل وجريح في حادث مرور بڨالمة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث مرور خطير بالطريق الوطني رقم 21 الرابط بين قالمة وعنابة.

الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة مساء، اثر اصطدام بين سيارتين بمخرج بلدية النشماية،

مما تسبب في مقتل رجل يبلغ من العمر 67 سنة، تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة،

واصابة شخص ثاني 36 سنة بجروح خطيرة، على مستوى الكتف الأيسر، تم نقله من طرف مصالح الحماية المدنية الى نفس المصلحة الاستشفائية.

من جهتها عناصر الدرك الوطني يتنقل الى عين المكان ويقوم بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث،

كما تم تحويل جثة الضحية على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي وتحويل الجريح على مصلحة الاستعجالات.