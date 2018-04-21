قتيل و3 جرحى في انقلاب سيارة بسكيكدة

هلك شخص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور وقع فجراليوم السبت على الطريق السيار شرق -غرب بعين شرشار بولاية سكيكدة.

حسب ما أفادت به مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح المصدر أنّ الحادث المتمثل في انحراف ثم انقلاب سيارة سياحية أدّى إلى هلاك شاب يبلغ من العمر 28 سنة.

فيما تعرّض ثلاثة آخرون تتراوح أعمارهم ما بين 22 و31 سنة ينحدرون من ولاية أم البواقي لجروح متفاوتة الخطورة.

و قد تم نقل الضحايا إلى مستشفى عزابة لتلقي الإسعافات الضرورية فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.