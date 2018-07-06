قتيل و3 جرحى في حادثي مرور بتبسة

لقي شخص مصرعة وأصيب 3 آخرين في حادثي مرور وقعا على مستوى اقليم ولاية تبسة.

الحادث الأول تمثل في انقلاب سيارة سياحية على مستوى المكان المسمى الڨرارة بلدية عين الزرقاء،

وأسفر الحادث عن وفاة السائق في عين المكان (56 سنة)، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لتحويل الجثة الضحية الى استعجالات الكويف.

أما الحادث الثاني تمثل في انحراف سيارة سياحية واصطدامها بشجرة، على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بالمكان المسمى عين زروق،

الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص اصابات متفاوتة (أعمارهم 11 و86 سنة) تم إسعافهم وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية عاليا صالح بالجرف تبسة.