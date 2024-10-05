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أخبار الجزائر

قتيل و3 جرحى في حادث إنحراف سيارة بباتنة

بقلم م .فيصل
قتيل و3 جرحى في حادث إنحراف سيارة بباتنة
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لقي شخص حتفه فيما أصيب 3 أخرين بجروح إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني 31 ، ببلدية وادي الطاقة دائرة ثنية العابد ولاية باتنة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية تدخلت على الساعة 15سا و15دقيفة من أجل حادث إنحراف وإنقلاب سيارة ببلدية وادي الطاقة .

وخلف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر 15سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة  3 أشخاص  آخرين بجروح مختلفة، تتراوح أعمارهم مابين 17 و26 سنة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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