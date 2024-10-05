قتيل و3 جرحى في حادث إنحراف سيارة بباتنة

لقي شخص حتفه فيما أصيب 3 أخرين بجروح إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني 31 ، ببلدية وادي الطاقة دائرة ثنية العابد ولاية باتنة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية تدخلت على الساعة 15سا و15دقيفة من أجل حادث إنحراف وإنقلاب سيارة ببلدية وادي الطاقة .

وخلف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر 15سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 3 أشخاص آخرين بجروح مختلفة، تتراوح أعمارهم مابين 17 و26 سنة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.