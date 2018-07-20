قتيل و5 جرحى في حادث إصطدام 4 سيارات بسطيف
تدخلت فرق النجدة للوحدة الرئسية للحماية المدنية بسطيف صبيحة اليوم الجمعة، لأجل حادث مرور خطير نجم عن اصطدام 4 سيارات
على مستوى طريق الموان بالاوريسيا شمال غرب الولاية
وخلّف الحادث مقتل سائق سيارة نفعية تابعة لمصحة خاصة وإصابة مريضتين مرافقتين له و3 آخرين بجروح متفاوتة
وجرى انتشال الضحايا من مكان الحادث، ونقلهم إلى المستشفى الجامعي بسطيف،لتقديم الإسعافات الأولية لهم
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