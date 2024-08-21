قتيل 3 جرحى في حادث إصطدام بين سيارة وشاحنة بتيبازة

لقي شخص حتفه فيما أصيب 3 أخرين في حادث مرور على مستوى طريق حطاطبة العفرون، بدائرة القليعة ولاية تيبازة.

وتدخلت مصالحنا على الساعة 15سا و49دقيقة من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة بالطريق حطاطبة العفرون، بلدية حطاطبة ودائرة القليعة.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 33 سنة، وإصابة 3 آخرين تتراوح ٱعمارهم بين 16 سنة و49 سنة بجروح مختلفة حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

أما الضحية المتوفية تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.