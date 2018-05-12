قدودة …مقري ” ماخيطش” ليصبح رئيسا لحمس 

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قدودة …مقري ” ماخيطش” ليصبح رئيسا لحمس 
بقلم عمر تدريست

قال رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر السابع لحركة “حمس”، أبو بكر قدودة، إنّ عبد الرزاق مقري لم يقم بأي تصرف أو إجراء لتكون لديه الأفضلية في ترأس حركة “حمس”.

وعبّر رئيس اللجنة عن ذلك بالقول :” أنا ماشي خياط … ومقري ما خيط والو”.

وأضاف قدودة خلال ندوة صحفية نظّمها اليوم السبت على هامش المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد بالقاعة البيضاوية في العاصمة،

أنّ حركة مجتمع السلم تضم قيادات ذات مستوى عالي، حيث لا يمكن لمقري أن يتجاوزهم، ويقوم بإجراءات فردية لتمكّنه من ترأس حمس.

وكشف ذات المسؤول، أن عملية التصويت ستكون إما سراً أو برفع الأيدي.

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