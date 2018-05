قديورة:”هذا ماأطمح إليه بعد إعتزالي ميادين كرة القدم”

وقال قديورة في حوار خاص مع موقع إنجليزي:”الأن أنا ذاهب لشيئ أخر مختلف تماما عني ولا يُمكنني الإنتظار”.

“عندما تلعب كرة القدم وتجاوزت الثلاثين عليك التفكير في المستقبل.. أمل الحصول على بعض المعرفة والخبرة من الخبراء”.

وأضاف:”أريد أن أعرف مامعنى أن تكون خلف المكتب وإدارة النادي والمساعدة في التخطيط وتقديم الأشياء التي يريد النادي تحقيقها”.

ويخوض قديورة دورة تكوينية خاصة بدور المدير الرياضي بإحدى الأكاديميات الخاصة بإنجلترا.

Algerian footballer @AdleneGUEDIOURA sets his sights on the VSI MSc in Sporting Directorship 👉 https://t.co/COxRqqE6Sp @fcbusiness @PFA #Sportingdirectors pic.twitter.com/pL9XMR1sxh

— VSI Executive Education (@MasterSportDir) May 24, 2018