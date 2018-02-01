عبر الدولي الجزائري عدلان قديورة، عن سعادته بالعودة لفريقه السابق نوثينغ هام فوريست الإنجليزي، قادما إليه من نادي ميدلرزبره.

ونشر عدلان قديورة، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، مرفقا إياها بصور له بقميص ناديه الجديد القديم، نوثينغ هام فوريست.

وكتب “الدبابة”، قديورة (32سنة): “خادمكم المتواضع عاد إلى الديار، لا أستطيع الإنتظار لرؤية كل تلك الوجوه المألوفة، واللعب مع “غاريبالدي””.

وجاءت تغريدة عدلان قديورة، بالنظر لحمله ألوان نوثينغ هام فوريست، موسم 2012-2013، ليعود إليه هذا الموسم بعقد لمدة موسمين ونصف.