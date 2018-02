ونشر عدلان قديورة، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، مرفقا إياها بصور له بقميص ناديه الجديد القديم، نوثينغ هام فوريست.

وكتب “الدبابة”، قديورة (32سنة): “خادمكم المتواضع عاد إلى الديار، لا أستطيع الإنتظار لرؤية كل تلك الوجوه المألوفة، واللعب مع “غاريبالدي””.

وجاءت تغريدة عدلان قديورة، بالنظر لحمله ألوان نوثينغ هام فوريست، موسم 2012-2013، ليعود إليه هذا الموسم بعقد لمدة موسمين ونصف.

Your humble servant is back home! Can’t wait to see all those familiar faces and play with the Garibaldi 🔴🔴🔴 !! #PePisBack !! #SoProud #Exited #Nffc #MightyForest #YouReds #COYR #NffcFamily! pic.twitter.com/wgnUHWbjJP

— Adlene GUEDIOURA (@AdleneGUEDIOURA) February 1, 2018