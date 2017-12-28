قديورة يُهنئ “جورج ويا” بهذا المنصب الجديد

تقدم الدولي الجزائري “عدلان قديورة” بتهانيه الحارة لأسطورة كرة القدم الإفريقية “جورج ويا” بعد فوزه اليوم الخميس برئاسة بلاده “ليبيريا”.

وكتب “الدبابة” أمسية اليوم على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

“هنيئا السيد جورج ويا..اللاعب الكبير الذي أعشقه، الأن هو رئيس، أتمنى لك نفس النجاح الذي حققته في ملاعب كرة القدم”.

وأضاف قديورة:”أتمنى لك النجاح في قيادة بلادك ليبيريا وشعبها إلى الطريق الصحيح”

وأرفق “عدلان” التعليق بصورة له رفقة منتخب ليبيريا أيام وجود “جورج ويا” وقال:”حاولوا إيجادي في الصورة”.