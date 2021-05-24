قرابة مليون تلميذ مقبل على إمتحان “السانكيام”

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قرابة مليون تلميذ مقبل على إمتحان “السانكيام”
بقلم خالد زوبيري

بلغ عدد المترشحين لإجتياز إمتحان نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي المزمع إجراؤه بتاريخ 2 جوان الداخل 853391 مترشحا.

وحسب ما جاء في البطاقة الفنية الخاصة بالامتحانات المدرسية دورة 2021، فإن توزيع هؤلاء المترشحين سيكون كالأتي:

– بلغ عدد المترشحين لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي لهذه الدورة 853391 مترشحا منهم 436469 ذكور و416922 إناث.

كما سيتم توزيعهم على 14472 مركزا للإجراء على مستوى التراب الوطني، حيث ستغفل أوراق إجاباتهم على مستوى 13 مركزا للتجميع والإغفال التوزع بعدها على 62 مركزا لتصحيح أوراق إجابات المترشحين.


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