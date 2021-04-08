قوجيل.. قرارات الرئيس تبون في اجتماع المجلس الاعلى للأمن ليست عبثا أو وهما

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الخميس، أن قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليست من قبيل العبث والوهم.

وأشاد، قوجيل، بما جاء في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية.

ودعا رئيس السينا، “الغيورين على وحدة البلاد واستقلالها واستقلالية قرارها السياسي إلى التأسي بأسلافهم الشهداء والمجاهدين إبّان الثورة التحريرية المظفرة”.

تابعا “والعمل على نبذ خلافاتهم وجعلها وراء ظهورهم، فالمصلحة العليا للوطن تقتضي الترفع عن كل الخلافات والتباين في وُجهات النظر”.

وحث قوجيل، المواطنين للتّجنيد للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن رغباتهم بكنف احترام الأبجديات الديمقراطية وحرية التعبير،وعدم الانصياع لهواة الاصطياد بالماء العكر.