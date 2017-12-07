علّق مستشار السفارة الفلسطينية بالجزائر، على قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، بأنه إعلان حرب وعدوان على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وذلك لما تمثله القدس من قيمة في نفوسهم.

وأضاف المسشار هيثم لعميري، أنّ إقدام ترامب على هذه الخطوة كان له وقع على كل الأمة العربية .

مؤكدا، أن قرار الرئيس الأمريكي، هو خروج عن القانون الدولي لكون القانون الدولي يمنع بالمساس بالقدس.

للإشارة، أعلن الرئيس الأمريكي أمس الأربعاء من خلال خطابه، عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

كما اعترف الأخير أن القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني.