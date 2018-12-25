قرار ملكي حول “الكريسماس” يؤكد الخلاف بين ميغان و كيت

بعد تقارير عالمية تحدثت عن كم هائل من الشائعات حول العلاقة المتوترة بين الدوقتين ميغان ميركل زوجة الأمير هاري، و كيت زوجة الأمير ويليام.

حسمت قرارات ملكية بشأن الكريسماس أمر كيت وميغان، أنهما لن تقضيا الاحتفالات بعيد الميلاد معاً، حيث من المقرر أن يصل 30 فرداً من أفراد العائلة الملكية البريطانية.

المُقرّبين من الملكة إليزابيث إلى قصر ساندرينغهام، من أجل قضاء الاحتفال بالكريسماس، لكن بحسب المعايير الملكية، فإن القصر يعتبر مكاناً ضيقاً وصغيراً.

لذلك فإنّ عائلة الكامبريدجين لن تقضي ليلتها في ساندرينغهام، بل سيغادرون بعد انتهاء المراسم الاحتفالية، إلى البيت الريفي Anmer Hall المبني على الطّراز الجورجي.

بينما سيبقى الأمير هاري وميغان ماركل في ساندرينغهام مع باقي الضيوف، وعلى الرغم من أنه يبدو حلا جيدا لمشكلة عدم توفر المساحات داخل قصر ساندرينغهام،.

لكنها في الوقت نفسه تؤكد عمق الخلاف الموجود بين دوقة ساسكس ودوقة كامبريدج في لدرجة عدم التواجد في مكان واحد.