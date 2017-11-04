قرباج: “لوكان جيت تصلح يا كازوني ماراكش تخدم في الجزائر”

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قرباج: “لوكان جيت تصلح يا كازوني ماراكش تخدم في الجزائر”
بقلم سميرة.ل

عبر رئيس الرابطة الوطنية المحترفة محفوظ قرباج، عن غضبه من تصريحات مدرب مولودية الجزائر كازوني الذي انتقد البرمجة

وقال قرباج في تصريحات حصرية لتلفزيون “النهار”: “أريد أن أطرح سؤالا لكازوني لو كان في فرنسا هل كان يسدلي بتصريحات مثل هذه”

وأضاف: “لوكان جا يصلح ما يجيش يخدم في الجزائر”

وتابع قرباج قائلا: “انه مستدعي للمثول أمام لجنة الإنضباط لأنها ليست المرة الأولى التي يدلي بها بتصريحات مماثلة”

وقال أيضا: “لوكان في فرنسا لايدلي بهذه التصريحات، ونحن الآن بعد الاستقلال، أخذنا الاستقلال في 62 يا كازوني”

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