قرباج: “اللاعبون الأجانب لم يجلبو شيئا للبطولة الوطنية”

انتقد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكر القدم محفوظ قرباج، سياسة بعض الأندية الجزائرية، التي تسعى لجلب لاعبين أجانب دون مستوى

وصرح محفوظ قرباج للإذاعةالوطنية: “الأندية الجزائرية تسعى دوما لجلب لاعبين أجانب لم يقدمو شيئا للبطولة الوطنية منذ سنوات”

وأضاف: “هذه الأندية تسبب مشاكل للرابطة بسبب هؤلاء اللاعبين الأجانب، وتشوه صورة الكرة الجزائرية، لعدم التزامهم بدفع مستحقاتهم”

وأعطى قرباج عدة أمثلة للاعبين أجانب لم يقدو ما كان منتظرا منهم في البطولة هذا الموسم وتسببو في مشاكل للرابطة

وصرح: “لاعبي اتحاد بسكرة الموريتانيين، لم يتم دفع مستحقاتهم المالية، ماتسبب في إحراج للرابطة والإتحادية الجزائرية مع نظيرتها الموريتانية”

وأضاف: “رأينا ما حدث في الميركاتو الصيفي بين المولودية والإتحاد بخصوص اللاعب سيديبي، وهذا الموسم لم يقدم أي شيئ”

وتابع: “مهاجم شبيبة القبائل ايكيدي، نفس الشيء لم يقدم إضافة، يجب انتقاء أحسن اللاعبين الأجانب قبل انتدابهم والإلتزام بدفع مستحقاتهم”