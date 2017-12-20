عبّر رئيس الرابطة المحترفة الجزائرية، محفوظ قرباج، عن عدم رضاه على اختيار سوسطارة لحضور ندوة “الفيفا”.

اختارت “الفاف” فريق اتحاد العاصمة ليمثل الكرة الجزائرية في ندوة “الفيفا” للكرة المحترفة، هذا الاختيار فتح بابا جديدا على “الفاف”.

وقال قرباج في تصريح لـ “النهار”: “لا علم لي باختيار اتحاد العاصمة، من المفروض أن تختار الرابطة الفريق الذي يحضر ندوة “الفيفا” لأنها تتعلق بالكرة المحترفة”.

وأضاف: “الذي اختار اتحاد العاصمة أتمنى أن يكون علابالو واش راهو يدير”.

وتابع قائلا: “على أي أساس اختاروا اتحاد العاصمة وليس فريقا آخرا.. لست راضيا عن ذلك”.