قرباج: “بلايلي لا يمكنه اللعب في الجزائر” !

فجّر رئيس الرابطة المحترفة “محفوظ قرباج” مفاجئة من العيار الثقيل، حيث أكد صباح اليوم الجمعة أن “يوسف بلايلي” لا يمكنه اللعب في الجزائر.

وقال قرباج في تصريحات للإذاعة الجزائرية: “بلايلي لا يمكنه اللعب في الجزائر لأنه لا يزال معاقبا”.

وأضاف: “بلايلي معاقب لأربع سنوات في الجزائر”.

في نفس السياق، كانت المحكمة الرياضية و الفيفا قد أعلنا تقليص العقوبة إلى عامين مما أدى إلى انضمامه لصفوف أنجي.

وشارك اللاعب الجزائري في مباريات الكأس واستدعي حتى في مباريات الليغ 1 ويشارك في مباريات الرديف.

وبالنظر لهذه القضية، التي قد تأخذ أبعاد أخرى، فإن كل من إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر تصارعا على ضمه في الميركاتو الشتوي.

ويبقى الأمر مثيرا للدهشة، كيف للاعب يسمح له باللعب في دوريات أوروبية محترفة ويستنفذ عقوبته الكاملة ولا يلعب في الجزائر؟.

يذكر أن اللاعب ذاته نشر بيان يؤكد أن المحكمة الرياضية ألغت عقوبته في الدوري الجزائري !