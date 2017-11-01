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قرباج : ” لا يمكن أن ننكر وطنية المحترفين.. لكن المحليين هم من يمتلكون الشعور بالمسؤولية”

الرياضة
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قرباج : ” لا يمكن أن ننكر وطنية المحترفين.. لكن المحليين هم من يمتلكون الشعور بالمسؤولية”
بقلم يونس رزيق

تحدث رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج عن إستدعاء 8 لاعبين محليين لقائمة المنتخب الوطني التي ستواجه منتخب نيجيريا.

وقال قرباج على هامش مأدبة العشاء التي نظمتها الرابطة على شرف الأندية التي ستنشط نهائي السوبر الجزائري قائلا:

“برمجنا هذا النهائي تزامنا مع ذكرى الثورة المجيدة، قررنا تنظيم هذا الحدث للمرة الثانية بقسنطينة التي عودتنا على كرم الضيافة”

وأضاف: “الكأس الممتازة سينشطها فريقان سبق لهما وأن نشطا نهائي كأس الجمهورية في الموسم الماضي ونتمنى أن تسود الروح الرياضية”

وفيما يخص إستدعاء 8 لاعبين لقائمة المنتخب الوطني المعنية بمواجهة منتخب نيجيريا قال قرباج:

“كرئيس للرابطة أسعد كثيرا برؤية المحليين في المنتخب، وهذا ما يؤكد أننا ظلمنا بحكمنا على النوادي الجزائرية أنها عقيمة التكوين”

وأضاف: “تواجد 7 لاعبين من البطولة دليل على المجهودات، يمكن القول أنه عمل قليل لكن بالنظر للإمكانيات المتوفرة فهو مقبول”

وأضاف: “اللاعب المحلي في النهاية هو من يكون عنده شعور بالمسؤولية، وحتى المحترفين لا يمكننا أن ننفي جزائريتهم”

” لكن اللاعب المحلي يمكن أن يكون تحت التصرف في أي وقت، وأتمنى أن لا يتوقف العدد عند هذا الحد”

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