قرباج لـ«النهار»:«الانتخابات سبب عدم تأجيل الجولة 11.. ما علاباليش بأنصار المولودية ولا أتابع ما يحدث في الفايسبوك»

قال إن المدرب كازوني حجز مسبقا لسفره نحو فرنسا ولهذا السبب انتقد برمجة الرابطة

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، أن السبب الرئيسي الذي دفع هيئته إلى الإبقاء على برمجة الجولة 11 من الرابطة المحترفة الأولى، نهاية الأسبوع الحالي، وعدم تأجيلها لتزامنها مع تواريخ الاتحاد الدولي «فيفا»، هو استحالة برمجتها نهاية الأسبوع المقبل بسبب تزامنها مع موعد الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر، موضحا في الوقت ذاته، خلال تصريح خص به «النهار» أمس، أنه لا يولي أي اهتمام للحملة التي يتعرض لها من طرف جماهير مولودية الجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المدرب كازوني، حيث قال في هذا الصدد: «أبقينا على تاريخ برمجة الجولة 11 نهاية هذا الأسبوع لسبب واحد، وهو استحالة برمجتها مستقبلا بسبب الانتخابات المحلية، فمن يضمن للرابطة أن تأجيلها بسبب مصادفتها لتواريخ الفيفا وخوض المنتخب الوطني مباراته أمام نيجيريا، يسمح لنا ببرمجتها نهاية الأسبوع القادم وفي تواريخ 23/ 24 و25 من الشهر الحالي، وذلك لتزامنها مع موعد المنتخبات المحلية، وعليه أقول إن الانتخابات أولى من برمجة مباريات البطولة»، وأضاف: «لا أولي أي اهتمام لما يقوم به أنصار المولودية في الفايسبوك، ورغبة البعض في تحريضهم ضدي، فأنا لا أملك حتى حسابا في الفايسبوك ولا أقرأ ما يكتب ويحدث فيه، وعليه أؤكد أن كازوني سيمثل أمام لجنة الانضباط بعد عودته من فرنسا، وأتساءل لماذا انتقد كازوني البرمجة والرابطة بهذه الشدة وهو يملك مساعدين له في الطاقم الفني، فإذا كان يرغب في السفر إلى فرنسا بعد أن حجز تذكرته مسبقا وقرر منح لاعبيه راحة فكان الأجدر أن يولي مهمة قيادة الفريق لمساعديه، فحسب ظني هو يملك مساعدين، وأنا شخصيا أقول له لا يمكنني استشارتك يا كازوني في ضبط البرمجة».