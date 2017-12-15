قرباج :”لو نُطبق القانون سنغلق جميع ملاعب الجزائر”

كشف رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، محفوظ قرباج بأن وضعية الملاعب في الجزائر مُزرية، ولا تتناسب تماما مع شروط الإحتراف.

وقال قرباج عند نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى :”لو نُطبق القانون والمعايير العالمية، فإننا وببساطة سنغلق جميع الملاعب الجزائرية”.

وأضاف بأن مُسيري الفرق يبحثون عن خلق المشاكل، مُستدلا بحرب التصريحات التي سبقت الداربي بين شباب بلوزداد ونصر حسين داي.

وختم :”نفس السيناريو حدث قبل الداربي بين المولودية والإتحاد، بسبب عدم جاهزية ملعب 5 جويلية، المُشكل عندنا هو غياب التنسيق”.