“قرباج” يرفع ملفا جديدا للمحكمة وقد يٌوقف عمل ديريكتوار الرابطة !

جسّد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم المُقال محفوظ قرباج، وعوده السابقة بالطعن في حكم المحكمة الرياضية “التاس” المتواجدة بسويسرا.

وبهذا الطعن يصبح حكم “التاس” الصادر يوم 12 مارس في خبر كان، لتتحول الأنظار نحو مجلس القضاء للجزائر العاصمة.

وحسب مصارد “النهار أون لاين” فإن قرباج كلف المحامي المختص في الشؤون الرياضية لطفي حامية بنقل ملفه اليوم لمحكمة “رويسو”.

وبرمجت القضية يوم 03 ماي المقبل، كما يبحث قرباج في الوقت الحالي على صيغة لإيقاف عمل ديريكتوار الرابطة الذي يقوده عمار بهلول.

كما أن “الفاف” لن يكون بإستطاعتها تنظيم جمعية عامة لتأسيس رابطة محترفة جديدة إلى حين الفصل في هاته القضية لدى المحكمة.

يذكر أن الفاف سحبت التفويض من الرابطة المحترفة إستنادا للمادة 20 التي تربط بين الهيئتين بتاريخ 21 جانفي الفارط.