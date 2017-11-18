نفى رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج، تأجيل موعد الداربي العاصمي الذي سيجمع مولودية الجزئر بإتحاد العاصمة.

وتمسكت الرابطة بتاريخ 21 نوفمبر موعدا لإجراء الداربي بين الجارين، عكس ما روجته بعض المصادر عن تأجيل المباراة بسبب الإنتخابات.

وقال قرباج في تصريح لـ “لنهار أون لاين”:

“لا يوجد أي نية لتأحيل مباراة الداربي واللقاء سيلعب رسميا يوم الثلاثاء 21 نوفمبر بملعب 5 جويلية الأولمبي ”

وأكد قرباج أنه لم يتلق أي إتصال من طرف السلطات المحلية لتأجيل اللقاء العاصمي الذي يسبق الإنتخابات المحلية بثلاثة أيام.

وقال: “لم أتلق أي إتصال من طرف وزارة الداخلية ولا من الولاية، وهذا يعني أن اللقاء سيلعب بتاريخه المحدد سابقا”