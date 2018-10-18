قرب إنطلاق تصوير الجزء التاسع والعاشر  من مسلسل باب الحارة

يواصل المخرج والمنتج بسام الملا التحضير لإنتاج جزأين جديدين، من مسلسل باب الحارة الذي نال شهرة عربية خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب مواقع عربية تهتم بالنشاط الثقافي ، فإن المسلسلين سيكونان حاضرين للبث في رمضان 2019 و2020 على التوالي

وذكرت ذات الوسائل، فإن المخرج ،إستعان بالكاتب فؤاد شربتجي لكتابة نصي المسلسلين حتى تتاح الفرصة لتصوير المشاهد بعد شهر من الآن.

وبخصوص الإخراج فقد ا,كلت المهمة الى شقيقه المخرج مؤمن الملا،في حين لم تتاكد مشاركة الفنان السوري عباس النوري الذي أدى دور ابو عصام في الأجزاء السابقة.