أسفرت قرعة مونديال روسيا 2018، التي جرت مساء اليوم الجمعة بموسكو، عن داربي عربي سيجمع بين منتخبي مصر والسعودية

وسيلعب المنتخبان المصري والسعودي نهائيات مونديال روسيا 2018، في المجموعة الأولى إلى جانب البلد المضيف روسيا والأوروغواي.

ويسلعب المنتخب السعودي مباراة افتتاح المونديال، بعد أن أوقعته القرعة في المركز الثاني بعد البلد المنظم روسيا

بينما سيواجه المنتخب المصري نظيره الأورغواياني في افتتاح مشواره ضمن هذه البطولة العالمية

وجائت المجموعة الأولى كاملة على الشكل التالي: روسيا، السعودية، مصر، أوروغواي