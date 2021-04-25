مركب بلارة يشرع في تصدير 17 ألف طن من “البيليت” إلى أوروبا ودول عربية

أعلنت الشركة الجزائرية-القطرية للصلب، “مركب بلارة” أنها ستصدر الأسبوع المقبل كمية معتبرة من “البيليت”، وهو نوع من الأعمدة الحديدية لأوربا ودول عربية.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية، من بيان الشركة، أنها تعتزم تصدير أزيد من 17 ألف طن من “البيليت” كدفعة أولى.

وتدخل المرحلة الأولى ضمن برنامج تم إعداده للتصدير يقدر بنحو 300 ألف طن من مختلف المنتجات الحديدية نحو أسواق عالمية.

وأضاف البيان، أن عمليات مماثلة وبكميات معتبرة سيتم تصديرها خلال الأشهر القليلة القادمة باتجاه دول عربية وأوروبية بالإضافة إلى كندا.

وأشار من جهة أخرى إلى أن تصدير أول شحنة من “البليت” يأتي مباشرة بعد دخول وحدة الاختزال المباشر مرحلة الاستغلال.