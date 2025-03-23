قريبا.. مصنع لسيارات Great Wall في عين الدفلى

أجرى عيسى عزيز بوراس والي ولاية عين الدفلى السبت مباحثات مع وفدا عن الشركة الصينية للسيارات Motors Great Wall.

وحسب بيان مصالح الولاية وفد الشركة الصينية للسيارات Motors Great Wall كان مرفوقا بالشريك الجزائري SARL GWMA فرع مجمع سيفيتال.

كما حضر اللقاء رئيس الديوان، مدير الصناعة، مدير التجارة، مدير الوكالة الولائية للتشغيل.

وخلال اللقاء تم التطرق إلى تجسيد مشروع إطلاق مركب إنتاج السيارات على مستوى المركز التجاري السابق التابع لمجمع سيفيتال الكائن ببلدية عين الدفلى.

وبالمناسبة أعرب ممثلي Motors Great Wall أن إختيار تجسيد هذا المشروع بولاية عين الدفلى لما لها من مقومات ومؤهلات.

كما ان الولاية تعتبر نقطة عبور هامة تتوسط الجهة الغربية والوسطى للبلاد وكذا توفرها على شبكة طرق مميزة على غرار الطريق السيار شرق-غرب، مما جعلها منطقة جذابة لإحتضان هذا المشروع .

من جهته أكد الوالي ان مصالح الولاية بمختلف هيئاتها ومؤسساتها ستوفر كل الدعم والتسهيلات والمرافقة لإنجاح هذا المشروع.

وسيساهم هذا المشروع في خلق الثروة واستحداث مناصب عمل جديدة وخلق حركية إقتصادية بالولاية .