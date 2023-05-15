قريبا.. أوّل مصنع لإنتاج حليب الأطفال الرضع بالجزائر

أشرف اليوم وزير المواد الصيدلانية علي عون على مراسيم توقيع إتفاقية الشراكىة بين الجزائر وبلجيكا لإنتاج حليب الأطفال بالجزائر.

وحسب الوزارة عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك تم اليوم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الشركة الجزائر Sarl achir lait والشركة البلجيكية ninolac international S.A لإنشاء أول مصنع لإنتاج حليب الأطفال بالجزائر .

مراسيم التوقيع جرت بفندق الاوراسي بالعاصمة اين تم توقيع على الشراكة من أجل إنشاء أول مصنع لإنتاج حليب الأطفال الرضع والفرينة الغذائية للأطفال بالجزائر.