قريبا.. إستلام كمية من دواء “لوفینوكس”

ستستلم الجزائر قريبا كمية من دواء “لوفینوكس” الذي يدخل ضمن برتوكول العلاج ضد فیروس كورونا كمضاد لتخثر الدم.

وأوضحت المديرة العامة للصیدلیة المركزية للمستشفیات فاطمة وقتي في تصريح لوأج أن الصيدلية “تتوفر في الوقت الحالي على مخزون من هذه المادة”.

وهذا لكثرة الطلب على هذه المادة خصوصا خلال الايام الاخيرة تضيف فاطمة وقتي.

كما اعلنت ذات المسؤولة أن الجزائر ستستلم كمية منها بعد استيرادها من طرف مخبر بالجزائر وهي بصدد خضوعها للمراقبة من طرف الوكالة الوطنية للدواء .

وفي ذات السياق عبرت المديرة العامة للصیدلیة المركزية للمستشفیات عن إسيائها من بعض الضيدليات التي تقتني هذه المادة بغرض التخزين

وأضافت الامر فاطمة وقتي أن هذا الامر ” مما خلق نوعا من الندرة المفتعلة بالسوق الوطنية”.

في حين رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أكد أن مادة “لوفينوكس”كانت تسجل نقصا على مستوى الوكالات.

وذلك يضيف ذات المسؤول أن السبب راجع لحصولهم على كمية محدودة ومع ارتفاع الطلب “تفاقمت الازمة “.

ولم يخفي رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص تخوفه من حرمان المصابين من هذه المادة “الضرورية جدا مع تفشي الوباء”.