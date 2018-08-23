 قريب الضحية : إدارة مستشفى بوفاريك طلبت منا تغسيل الميت وحرق ملابسه

صرح أحد أقارب الضحية المدعو عثمان، أن إدارة مستشفى بوفاريك طلبت منهم حرق ملابس الضحية وتغسيله بالمستشفى.

وأشار أن 3 أفراد من العائلة تعرضوا لنفس التسمم ،وهم متواجدون حاليا بمصلحة الأمراض المعدية ببوفاريك ،ويتعلق الامر بإبنه وزوجة أخيه وبنته.

وقال صهر الضحية،ان حالته قبل وفاته كانت في حالة جد متدهورة،وقد طلب منهم حرق الملابس وسكب مادة الجافيل في منزل الضحية.

وافاد أن حوالي 30 فردا من عائلة الضحية قد تم مراقبتها من طرف المصالح الإستعجالية.

وذكرأن الضحية يدعى دحماني عثمان ،ويسكن في بلدية بوعرفة،أصيب بإسهال وارتفاع درجة حرارة جسمه لمدة 3 أيام.

وأفاد أن الأعراض ظهرت على الضحية بعد أن تطوع للمبيت مع أحد أصدقائه المرضى بذات المصلحة بمستشفى بوفاريك لمدة 3 ايام كاملة.

ونفى صهر الضحية المعلومات التي أفادت أن الضحية دحماني عثمان توفي بسكتة قلبية وفق ما ذكرته المصالح الطبية ببوفاريك.