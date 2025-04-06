قريت وال الجزائر تعلن عن الانطلاق الرسمي لأشغال مشروعها الصناعي بعين الدفلى 

أعلنت شركة صناعة السيارات قريت وال الجزائر، عن الانطلاق الرسمي لاشغال مشروعها الصناعي بولاية عين الدفلى .

وجاء ذلك بعد زيارة شركة عالمية متخصصة في بناء مصانع السيارات.

وحسب بيان شركة صناعة السيارات قريت وال الجزائر، فإن وفد شركة الإنشاءات العالمية زار الموقع المبرمج لاحتضان مصنع سيارات قريت وال.



أوضح المصدر ذاته، أن شركة الإنشاءات مختصة ورائدة في مجال بناء مصانع السيارات.