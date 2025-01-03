قريشي: “شباب بلوزداد أصبح يملك ملعب خاص بالفئات الشبانية”.
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدير التقني الرياضي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، عن تسلم الفريق ملعب خاص بتدريبات الفئات الشبانية.
وصرح قريشي، اليوم الخميس، للإذاععة الوطنية: “منذ حوالي 10 أيام فريق شباب بلوزداد أصبح يملك ملعب خاص بالفريق، بمنطقة السمار، مخصص لتدريبات الفئات الشبانية”
كما أضاف: “تم تجهيز الملعب بكل المستلزمات بما فيها الانارة، التي تضمن العمل على أكمل وجه بالنسبة للفئات الشبانية”.
وتابع توفيق قريشي: “فريق شباب بلوزداد يضم 80 شاب، يتم تكوينهم في نظام داخلي الاقائمة، في فندق نيلسون مانديلا، مع ضمان تمدريهم في مدارس خاصة معتمد من طرف الدولة”.
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