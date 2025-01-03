قريشي: “شباب بلوزداد أصبح يملك ملعب خاص بالفئات الشبانية”.

كشف المدير التقني الرياضي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، عن تسلم الفريق ملعب خاص بتدريبات الفئات الشبانية.

وصرح قريشي، اليوم الخميس، للإذاععة الوطنية: “منذ حوالي 10 أيام فريق شباب بلوزداد أصبح يملك ملعب خاص بالفريق، بمنطقة السمار، مخصص لتدريبات الفئات الشبانية”

كما أضاف: “تم تجهيز الملعب بكل المستلزمات بما فيها الانارة، التي تضمن العمل على أكمل وجه بالنسبة للفئات الشبانية”.

وتابع توفيق قريشي: “فريق شباب بلوزداد يضم 80 شاب، يتم تكوينهم في نظام داخلي الاقائمة، في فندق نيلسون مانديلا، مع ضمان تمدريهم في مدارس خاصة معتمد من طرف الدولة”.