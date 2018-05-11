قريشي: “لا يمكن تبرير الخسارة أمام السعودية بغياب المحترفين”

إعتبر المدير الفني الوطني السابق، توفيق قريشي، أنه لا يمكن تبرير خسارة المنتخب الوطني المحلي، أمام السعودية، بغياب لاعبينا المحترفين.

وصرح توفيق قريشي، للإذاعة الوطنية: “لايمكن تبرير خسارة الخضر، أمام السعودية، بغياب المحترفين، لأننا واجهنا منتخب كل لاعبيه ينشطون في البطولة السعودية”.

وأضاف: “المنتخب الوطني مر جانبا في هذه المباراة، لأن اللاعبين كانو تحت الضغط، بالنظر لرغبتهم في إقناع ماجر، بمستواهم”.

وتابع: “لم نشاهد طريقة لعب واضحة لمنتخبنا أمام السعودية، وهذا راجع لتغيير الناخب الوطني، لخطة اللعب في كل مباراة، وعدم تبنيه لخطة معينة”.

وختم توفيق قريشي: “لايمكننا حاليا الحديث عن اللاعبين المحليين في المنتخب الأول، بإستثناء لاعبين أو ثلاثة”.