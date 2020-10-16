قسنطينة: إحالة 57 موظف بالبريد على العدالة لتورطهم في سحب أموال من حساب إمراة متوفية

قدمت مصالح الفرقة الإقتصادية لأمن ولاية قسنطينة 57 شخصا من موظفي البريد امام وكيل الجمهورية.

وتم تقديمهم لتورطهم في قضايا سرقة أموال عمومية، الإساءة في استغلال الوظيفة، المساس في المعالجة الالية للمعطيات من خلال اعادة تجديد دفع معاش امراة متوفاةبولاية قسنطينة

وجاء التحقيق بعد قيام المديرية الجهوية للبريد بتحرير شكوى مفادها قيام شخص بسحب إحتيالي من حساب بريد لامرأة بعد وفاتها.

التحقيقات والتحريات اثبتت وجود129 سحبا للأموال من حساب ذات المرأة المتوفاة بلغت قيمتها ازيد من 200 مليون سنتيم.