قسنطينة: إنقاذ 5 أشخاص إثر تسممهم بغاز أحادي أكسيد الكربون

تمكنت، مصالح الحماية المدنية، قبل قليل، من إنقاذ 5 أشخاص من الإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون منبعث من سخان الماء بحي دحدوح حسين بلدية ديدوش مراد بقسنطينة.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية، لوحدة ديدوش مراد، من أجل حالة تسمم لـ 5 أشخاص من كلا الجنسين تبلغ أعمارهم ما بين عامين و 58 سنة.

وحسب الحماية المدنية، فإن الضحايا يعانون من حالة غثيان وقدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، كما تم تحويلهم إلى مستشفى ديدوش مراد وهم في حالة مستقرة.