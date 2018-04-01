اختناق أم وابنتها بالغاز بـ”حامة بوزيان” في قسنطينة

الضحيتان 7 و29 سنة حالتهما حرجة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء ورقلة بالسجن 5 سنوات غرامة مالية قدرها مليون دج لمالي بجناية الإتجار بالبشر.
وأضاف ذات المصدر فإن المتهم والمسمى المسمى…
تعرضت أم وابنتها للاختناق نتيجة استنشاق غاز الكربون في حماة بوزيان بولاية قسنطينة.
الضحيتان 7 و29 سنة حالتهما حرجة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.
شهدت القافلة الثقافية الأولى "بهجة وفرحة الأطفال" التي أختتمت فعالياتها اليوم الأحد بتيسمسيلت توافد أزيد من 5 آلاف طفل.
وأوضح رئيس مصلحة نشاطات الشباب كمال محروق،…
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