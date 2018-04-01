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اختناق أم وابنتها بالغاز بـ”حامة بوزيان” في قسنطينة

أخبار الجزائر
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اختناق أم وابنتها بالغاز بـ”حامة بوزيان” في قسنطينة
بقلم كريم لونيس

تعرضت أم وابنتها للاختناق نتيجة استنشاق غاز الكربون في حماة بوزيان بولاية قسنطينة.

الضحيتان 7 و29 سنة حالتهما حرجة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.


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