قسنطينة.. تسمم 3 أشخاص بالغاز في الخروب

تسمم 3 أشخاص اليوم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء ببلدية ودائرة الخروب ولاية قسنطينة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 20سا و10دقيقة، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بالمجمع السكني رقم 5 عمارة ج بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.

وخلف الحادث تسمم 3 أشخاص لهم ضيق في التنفس، تتراوح أعمارهم مابين 7 سنوات و42 سنة، تم اسعاف ونقل ضحية واحدة إلى المستشفى المحلي ونقل ضحيتين من طرف خواص .