توقيف لصين يقومان بالاعتداء بالسيوف بمحيط مستشفى قسنطينة

أوقفت مصالح الأمن الحضري الخامس عشر بقسنطينة، شخصين يبلغان من العمر 22 و 52 سنة،

شكلا عصابة تختص في الاعتداءات على المواطنين بمحيط المستشفى الجامعي ابن باديس، باستعمال أسلحة بيضاء منها سيوف كبيرة الحجم وساطور وخناجر.

العملية جاءت عقب تنقل قوات الشرطة بذات المصلحة لمهمة بالمركز الاستشفائي الجامعي، أين لفت انتباههم شخصان بصدد ركن سيارتهما على مستوى حظيرة مصلحة الاستعجالات الجراحية،

ليتم التدخل رفقة قوات الشرطة العاملة بمركز الحراسة التابعين للمصلحة الولائية للأمن العمومي، وإخضاعهما للمراقبة وتفتيش المركبتين،

ما مكن من العثور على مجموعة من السيوف والسكاكين التي يستعملها المعنيان في تنفيذ عملياتهما،

ليتم تحويلهما إلى مخفر الشرطة لاستكمال الحريات، قبل تقديمهما أمام النيابة المحلية التي أمرت بوضعهما رهن الحبس.