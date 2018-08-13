قسنطينة.. توقيف 4 أشخاص في قضية ابتزاز بنشر فيديو فاضح

تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة من توقيف 4 أشخاص متهمين بالتقاط فيديو دون رضا صاحبه تحت طائلة التهديد بالاسلحة البيضاء والتهديد بنشره على العامة، والابتزاز والسب والشتم.

وتعود حيثيات القضية الى تلقي شكوى من قبل شاب بخصوص قيام 4 اشخاص بنقله الى كوخ بمدينة علي منجلي وذلك تهديدا بالأسلحة البيضاء

أين قام المتهمين باللاعتداء على الضحية بالضرب والجرح مع تجريده من ملابسه كليا وتصويره بالفيديو عن طريق هاتف نقال،

ليتم تهديده فيما بعد بالقيام بنشر هذا الفيديو عبر موقـع التواصل الاجتمـاعي فايسبوك إذا لم يقم بتسليمهم مبالـغ مالية معتبرة،

ومن تم باشرت الضبطية القضائيـة التحريات الميدانية التي مكنت من الوصول إلـى هوية المعنيين وتوقيفهم تباعا في أماكن مختلفة من المدينة الجديدة علي منجلي،

حيث تم تحويلهم إلى مقر المصلحة لاستكمال التحقيقات، كما يشار أنـه خـلال عمليـات التوقيف تم حجز هاتف نقال مكسور تم إخضاعه إلى الخبرة التقنية على مستوى المخبر الجهوي للشرطة العلمية بالشرق قسنطينة، والتي مكنت من الوصول إلى الفيديو محـل الشكوى.

بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية بخصوص القضية تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية.