قسنطينة: توقيف 73 مخالف للحجر الصحي بينهم مسبوقون قضائيا

تمت ليلة أمس الخميس عمليات شرطية واسعة، شملت العديد من الاحياء، أسفرت عن توقيف 73 مخالف للحجر الصحي.

وتمت العمليات على مستوى حي بودراع صالح، حي الحطابية، حي بن شرقي وحي الشهداء، وأيضا مدينة زيغود يوسف، والمدينة الجديدة علي منجلي.

ومن بين الموقوفين متورطون في قضايا جزائية، حيث تم وضع 4 منهم في غرف الوقف تحت النظر لحيازة مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا.

أما بالنسبة للمركبات، فقد تم توقيف 6 مركبات ووضعها في المحشر.

من جهة اخرى، تم خلال ذات العملية غلق محلين تجاريين كانا يمارسان نشاطهما خلال ساعات الحجر الصحي.