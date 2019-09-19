قسنطينة : مقتل خضار بطعنات خنجر علي يد صديقه

إهتز حي الكلم الرابع بمدينة قسنطينة على وقع جريمة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر35 على اثر مناوشات مع صديقه.

وحسب معلومات تحوز النهار اونلاين عليها وقعت مناوشات بين الجاني الذي ينحدر من منطقة الكلم الرابع بالنواري الذي يعمل كبائع خضر.

لتتطور وتصبح مشادات اين أقدم الجاني على توجيه طعنات على مستوى الرقبة للضحية اردته قتيلا بعين المكان.

هذا وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية ونقلت جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ابن باديس.

من جهتها المصالح الامنية ألقت القبض على الجاني وتم تحويله الى مركز الشرطة بامن الولاية .

وتم فتح تحقيق معمق لتحديد ملابسات هذه الجريمة النكراء