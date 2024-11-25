قسنطينة.. حجز وإتلاف قنطارين من الشحوم الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك

تمكنت مصالح الأمن بقسنطينة من حجز وإتلاف قنطارين من الشحوم الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك.

جاء ذلك إثر دورية لعناصر الأمن الحضري الـ18 بقطاع الاختصاص، لفت انتباههم شخص بحي بن بوالعيد يقوم بعرض مادة الشحمة على طاولة.

وبالتقرب منه، تبين أنه يستغل محلاً أسفل احدى العمارات، يفتقد لأدنى شروط النظافة الصحية ولا يمتلك الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط.

وبالتنسيق مع مصالح التجارة و البلدية، تمت معاينة وحجز مادة الشحمة الحيوانية المقدرة بحوالي 200 كيلوغرام التي تم إتلافها.

واستكمالا للتحقيق، تبيّن أن الشخص المعني يقوم بشراء مادة الشحمة من داخل و خارج إقليم الولاية، ليعيد توضيبها من أجل بيعها للمطاعم ومحلات القصابة ليتم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعني.