قصف “البوليزاريو” مستمر..وقوات ”المخزن” تستمر في تكبّد الخسائر!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأحد والسبت.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ 445، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، قوات الاحتلال المغربي بمناطق لعكد ، أسطيلة ولد بوكرين وأم الدكن بقطاعات المحبس وأوسرد والبكاري.

وحسب نفس البيان، فإن قوات “البوليزاريو”، ركزت قصفها على تمركزات جنود الاحتلال المغربي بمنطقة لعكد بقطاع المحبس.

بالإضافة الى استهدافها لتنخندقات جنون “المخزن”، بمنطقة اسطيلة ولد بواكرين بقطاع اوسرد.

فيما ركزت مفارز أخرى هجماتها على مواقع جيش الاحتلال بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري.

وختم نفس البيان، ان الهجومات قد مست ايضا مواقع القوات المغربية بقطاع المحبس وبمناطق سبخة تنوشاد واودي الظمران.

وتستمر هجمات الجيش الصحراوي في تكبيد قوات الإحتلال المغربي خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.