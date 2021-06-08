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قصف الحيش الجيش الصحراوي يدّك 5 مواقع لقوات”المخزن”

أخبار الجزائر
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قصف الحيش الجيش الصحراوي يدّك 5 مواقع لقوات”المخزن”
بقلم ط.خير الدين

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم، وجاء في البيان، ان “البوليزاريو” واصل لليوم الـ209 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الإحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم ، جنود “المخزن” بمنطقة سبخة تنوشاد وروس اودي الظمران بقطاع المحبس، بالإضافة الى منطقة فدرة التمات شمال احريشة ديرت بقطاع حوزة.

كما مس القصف الصحراوي،  تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة الركيز بقطاع الكلتة ومنطقة اودي الزيات بقطاع الفرسية.


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