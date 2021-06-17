قضاء المسيلة: الحبس لـ 7 أشخاص بتهمة التزوير في الإنتخابات التشريعية

أصدر مجلس قضاء المسيلة مساء اليوم الخميس بيانا بخصوص التزوير في الإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان 2021. وحسب مصادر النهار اونلاين فقد تم إيداع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت.

ويتعلق الأمر بكل من: رئيس المركز، نائب رئيس المكتب، كاتب بمكتب التصويت، رئيس المكتب، مساعد ثاني، نائب كاتب بمكتب التصويت، فارز بمكتب التصويت. هذا وجرت عملية التزوير بمكتب التصويت رقم 19 بمركز جبل ثامر ببلدية المعاريف التابعة لولاية المسيلة.

ووفق ذات المصادر المتهمون متابعون بجنحة الزيادة في محاضر و أوراق أصوات الناخبين وتشويهها كما تم متابعتهم بجنحة تعكير صفو عمليات مكتب التصويت.

في حين أمر رئيس الجلسة بتأجيل القضية بناء على طلب الدفاع مع وضع المتهمين الـ 7 رهن الحبس المؤقت.