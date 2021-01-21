قضايا فرعون وتمازيرت وسايبام.. العدالة تنجز خبرات مضادة

تلقى عميد قضاة التحقيق الغرفة الأولى بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، تقارير الخبرة المضادة لـ5 ملفات فساد تم التحقيق فيها.

وتبين من خلال التحقيقات، أن هذه القضايا كلفت الخزينة العمومية خسائر مادية معتبرة.

و حسب المعلومات التي تحصلت عليها” النهار اونلاين”، فإن الأمر يتعلق بملف سايبام و ملف “اس. ان. سي ” للافلان الكندية.

كما يتعلق الأمر بالملفات المتابعة بها الوزيرة السابقة للبريد إيمان هدى فرعون، الى جانب أيضا الملفات التي توبعت بها وزيرة الصناعة السابقة جميلة تامزيرت التي تتعلق بمجمع الرياض بقورصو و ملف عمر بن عمر وكذلك ملف “باتيجاك”.

هذا و قد كان عميد قضاة التحقيق، قد طلب من مصالح المفتشية المالية للمحاسبة إعداد تلك الخبرة المضادة.

وتم مواجهة كل من الوزيرتين السابقتين هدى إيمان فرعون و جميلة تامزيرت بتقارير الخبرة المضادة.